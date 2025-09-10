Subirán refrescos un peso por nuevo impuesto saludable: Sheinbaum

En su conferencia matutina de este miércoles 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó, junto al secretario de Hacienda, Édgar Amador, la presentación del Paquete Económico 2025, donde uno de los puntos centrales fue la creación del llamado “impuesto saludable”.

Amador detalló que el nuevo gravamen aplicará a las bebidas azucaradas y, en consecuencia, un refresco de 600 mililitros aumentará un peso, lo que representa un incremento del 4.9%.

Cabe señalar que dicha medida busca incentivar la reducción en el consumo de este tipo de productos entre la población mexicana.

“Ojalá no recaudemos tanto”, dice Sheinbaum

La mandataria defendió el ajuste al señalar que no tiene fines recaudatorios, sino de salud pública.

“Es solo un peso, pero ojalá no recaudemos tantos impuestos por el consumo de refrescos, porque el 88 por ciento de los mexicanos sabe que hace daño tomar bebidas azucaradas”, afirmó Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Hacienda explicó que la decisión de aumentar este impuesto se tomó considerando la economía mexicana y el impacto en la salud, al tiempo que reiteró que las finanzas públicas necesitan medidas que también promuevan hábitos más saludables.

Por otra parte, México se mantiene entre los países con mayor consumo de refrescos a nivel mundial, lo que se refleja en altos índices de obesidad y diabetes.

Con este impuesto, el gobierno busca desincentivar la ingesta de estas bebidas y, al mismo tiempo, reforzar el presupuesto federal.

