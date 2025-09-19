Cerrar X
EH_UNA_FOTO_3_f3adcb2e3e
Nacional

Suena la alerta sísmica por Segundo Simulacro Nacional 2025

Se estrena la alerta sísmica en teléfonos celulares durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, impactando a 80 millones de personas

  • 19
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), implementó por primera vez el Sistema de Alertamiento Masivo, llegando a los teléfonos celulares de 80 millones de usuarios y usuarias en todo el país, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevó a cabo este viernes al medio día.

La coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, informó que el simulacro tuvo como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México (CDMX), Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Sin embargo, en algunas entidades se simularon fenómenos distintos como huracanes, tsunamis o incendios urbanos.

En la Ciudad de México el simulacro involucró las 12 líneas del Metro, donde los pasajeros se quedaron en vagones o, si estaban en andenes, se replegaron hacia las paredes. También se detuvo el tránsito vehicular para permitir que la ciudadanía tome medidas de protección en calles y espacios públicos.

Por su parte, autoridades recordaron siete acciones importantes durante sismos o simulacros: cuidar a menores, asistir a adultos mayores, apoyar a personas con discapacidad, proteger mascotas, cerrar llaves de gas, luz y agua, preparar una “bolsa de vida” con silbato, agua, documentos y duplicado de llaves, y participar activamente para saber cómo reaccionar.

Usuarios en redes sociales compartieron la alerta que recibieron en sus dispositivos móviles, con el siguiente mensaje: “Alerta presidencial. 2025-09-19 12:00. ESTO ES UN SIMULACRO-Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025″.

G1OlphNXYAEIaFs.jpg

Este simulacro se realiza en el día de los aniversarios de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, considerados los más demoledores de la historia reciente de México, buscando fortalecer la prevención y la cultura de protección civil.

Cabe recordar que el terremoto más destructivo, de magnitud 8.1, ocurrió la mañana del 19 de septiembre de 1985 con epicentro en el océano Pacífico, en la costa del estado de Michoacán.

Sus efectos se sintieron en el centro, sur y occidente del país, dejando una cifra oficial de tres mil 192 muertes, aunque especialistas calculan que en realidad hubo más de 20 mil debido a irregularidades en el conteo.

Treinta y dos años después, justo en el aniversario del temblor de 1985, México padeció el segundo sismo más destructivo de su historia reciente a las 13:14 horas.

El movimiento, con epicentro en Puebla y Morelos, dejó un saldo de 370 muertos y más de siete mil heridos, con la mayoría de las muertes concentradas en la Ciudad de México, que registró 228 fallecimientos.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T085216_057_e7d44df436
Realiza izamiento de bandera en Explanada de los Héroes
Whats_App_Image_2025_09_18_at_10_21_04_PM_b4346ae0f7
Arrecia lluvia en la urbe regia; cierran vialidades
Whats_App_Image_2025_09_17_at_5_29_01_PM_35ebd61278
Suman 1,260 inmuebles a participar en el Simulacro Nacional 2025
publicidad

Últimas Noticias

G2_KOYSOT_3_RH_2_XMXKVRBEORMQEY_614100fe47
Descubre algunos datos curiosos sobre la ciudad de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154315_887_0c45d192dd
Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×