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Sueña 'Tala' Rangel con seguir los pasos de Memo Ochoa en Europa

Actualmente, el guardameta se mantiene como una de las principales opciones en la portería de la Selección Nacional, respaldado por su desempeño reciente.

  • 17
  • Abril
    2026

Raúl ‘Tala’ Rangel comienza a trazar su futuro en un momento clave de su carrera, al combinar su crecimiento en la Liga MX con la posibilidad de integrarse a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El guardameta de Chivas no solo se perfila como una opción en la portería, sino que también ha puesto sobre la mesa su objetivo de emigrar al futbol europeo.

En medio de la recta final del torneo Clausura 2026, el arquero ha ganado protagonismo y continuidad, lo que lo coloca en el radar tanto a nivel de club como de selección, en un contexto donde la competencia por el arco nacional sigue abierta.

¿Por qué Tala Rangel apunta a Europa?

El propio futbolista ha reconocido que jugar en el viejo continente es una meta que mantiene desde sus inicios. En entrevista, aseguró que busca seguir los pasos de porteros mexicanos que han logrado emigrar y competir en ligas internacionales.

“Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa… es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr”.

tala rangel

Rangel considera que su momento actual respalda esa aspiración, al señalar que ha trabajado tanto en lo deportivo como en el aspecto mental para asumir responsabilidades dentro del campo.

¿Qué momento vive con Chivas?

En el plano inmediato, el guardameta se concentra en el cierre del Clausura 2026, donde el equipo rojiblanco busca asegurar su lugar en la fase final del torneo. Los próximos encuentros ante Puebla, Necaxa y Tijuana serán clave para definir su posición en la tabla.

Aunque aún existen decisiones por tomar en la titularidad, Rangel se mantiene como una de las principales opciones en la portería, respaldado por su desempeño reciente y la confianza dentro del proyecto deportivo.

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