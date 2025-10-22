Cerrar X
Suman 32 muertos tras explosión de pipa en Iztapalapa, CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó el fallecimiento de Tiffany Odette 'N', de 16 años, víctima número 32 de la explosión de pipa

  • 22
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó la muerte número 32 derivada de la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

La víctima fue identificada como Tiffany Odette “N”, de 16 años, quien permanecía internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación debido a las graves quemaduras sufridas durante el incidente.

De acuerdo con el reporte más reciente, cinco personas continúan hospitalizadas, mientras que 47 ya fueron dadas de alta tras semanas de atención médica especializada.

Cabe recordar que el siniestro ocurrió a las 14:20 horas del 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza descendía por una curva del puente y volcó, generando una fuga por una hendidura en el tanque tras impactar contra un bloque de contención.

En cuestión de segundos, la nube de gas se transformó en una llama gigantesca que alcanzó a vehículos y peatones cercanos. 31 segundos después del impacto, el fuego se extendió de manera incontrolable, causando múltiples víctimas y cuantiosos daños materiales.

Aunque en un principio se creyó que un bache o irregularidad del pavimento provocó el accidente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que la causa probable fue el exceso de velocidad del vehículo.


