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Suman más de 11,000 armas entregadas en jornadas de desarme

Rosa Icela Rodríguez, informó que desde el inicio de la actual administración se han canjeado 11,139 armas de fuego de manera anónima

  • 16
  • Junio
    2026

La estrategia de desarme impulsada por el Gobierno de México ha permitido el canje de 11,139 armas de fuego desde octubre de 2024, informó este martes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que la construcción de la paz requiere acciones directas en las comunidades y una mayor atención a las juventudes.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria presentó los avances de los programas que integran el eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entre ellos las jornadas de desarme voluntario, recuperación de espacios públicos, programas educativos y acciones comunitarias.

“La campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz demuestra que la paz se construye con hechos”, afirmó Rodríguez.

Destacó que, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia Católica, miles de ciudadanos han entregado armas de manera voluntaria y anónima a cambio de dinero en efectivo.

“Del primero de octubre de 2024 a la fecha, la población ha canjeado 11 mil 139 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima”, señaló.

Agregó que niñas y niños también han participado en la estrategia al intercambiar juguetes bélicos por materiales educativos, como parte de una campaña orientada a fomentar la cultura de la paz desde la infancia.

Destacó que una de las prioridades del gobierno es evitar que los jóvenes queden excluidos de oportunidades educativas, laborales o culturales.

“No dejen que nadie les robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser”, expresó al referirse al mensaje que el gobierno lleva a colonias y comunidades mediante recorridos casa por casa.

Informó que, por instrucción de la mandataria federal, se ampliarán 200,000 nuevos espacios para cursar el bachillerato en todo el país.

Además, señaló que ya suman 385,000 jóvenes interesados en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Unen al Barrio y Reconecta con la Paz.

Detalló que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalece el programa Ponte Pila en coordinación con las 32 entidades del país, mientras que la iniciativa Boxeando por la Paz lleva a entrenadores y deportistas a trabajar directamente con niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Juventud ha realizado más de 100 conferencias sobre fomento a la lectura en las 32 entidades y distribuido miles de libros con la participación de más de medio millón de jóvenes.

También anunció la realización de la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad, programada para el próximo 25 de junio.

Rodríguez comunicó que el programa Tianguis para el Bienestar ha beneficiado a 395,000 personas en 32 municipios y 87 localidades mediante la entrega gratuita de más de tres millones de artículos decomisados en aduanas.

Más de siete millones de acciones

Al cierre de su informe, aseguró que las acciones de atención a las causas continúan expandiéndose en todo el país.

“Vamos como gobierno a donde más se necesita”, afirmó.

Finalmente, precisó que, entre programas sociales, servicios, trámites, actividades comunitarias y acciones de prevención, la estrategia federal acumula ya más de siete millones de atenciones en comunidades consideradas prioritarias, con el objetivo de reducir factores de riesgo y fortalecer la construcción de la paz.


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