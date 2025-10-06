Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T142117_186_a883ad144f
Nacional

Suman 658 casos de gusano barrenador en Yucatán

Un total de 77 municipios han presentado animales infectados por esta enfermedad, por lo que los operativos han sido reforzados

  • 06
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que durante la última semana se detectaron 71 casos de gusano barrenador en 25 municipios de Yucatán, dando un total de 658 casos acumulados en la entidad.

Se informó que entre los animales afectados se encuentran vacas, crdos, perros y borregos, los cuales presentaron lesiones en el ombligo, orejas y en aparato reproductivo.

Con este último corte, ya son 77 los municipios en los que se detectaron casos de esta enfermedad.

Ante la atención inmediata, los animales afectados lograron recuperarse al ser atendidos con el tratamiento gratuito aplicado.

Con estas acciones coordinadas, el Gobierno del Estado reforzó las estrategias para el control del gusano barrenador y protección de la salud del hato ganadero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_12_07_11_AM_9d7d42a71b
Califica EUA como ‘aislado’ caso de gusano barrenador en NL
ganado_db1d165f29
Detectan segundo caso de gusano barrenador en Montemorelos
Reportan_75_nuevos_casos_de_miasis_por_gusano_barrenador_en_Yucatan_c974b2e0a9
Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Montemorelos
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_xiv_428eb89585
Anuncia Vaticano primer viaje internacional del papa León XIV
israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
huracan_categoria_2_priscila_e32bedeebd
Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×