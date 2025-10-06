Suman 658 casos de gusano barrenador en Yucatán

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que durante la última semana se detectaron 71 casos de gusano barrenador en 25 municipios de Yucatán, dando un total de 658 casos acumulados en la entidad.

Se informó que entre los animales afectados se encuentran vacas, crdos, perros y borregos, los cuales presentaron lesiones en el ombligo, orejas y en aparato reproductivo.

Con este último corte, ya son 77 los municipios en los que se detectaron casos de esta enfermedad.

Ante la atención inmediata, los animales afectados lograron recuperarse al ser atendidos con el tratamiento gratuito aplicado.

Con estas acciones coordinadas, el Gobierno del Estado reforzó las estrategias para el control del gusano barrenador y protección de la salud del hato ganadero.

