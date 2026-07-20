Suman más de 3 mil casos y siete muertes por dengue en México

La Secretaría de Salud reportó 3,174 contagios confirmados y siete defunciones hasta el 13 de julio. Sonora encabeza la lista nacional de casos acumulados

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Los casos de dengue continúan al alza en México. La Secretaría de Salud informó que hasta el 13 de julio se han confirmado 3,174 contagios y siete defunciones relacionadas con la enfermedad.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue, del total de contagios registrados este año, 1,400 corresponden a dengue no grave, 1,648 presentan signos de alarma y 126 fueron clasificados como dengue grave.

Sonora encabeza la lista de contagios

Las entidades con mayor número de casos confirmados concentran una parte importante de la incidencia nacional.

Sonora ocupa el primer lugar con 898 casos acumulados, seguido por Veracruz con 499, Tabasco con 440, Sinaloa con 439 y Baja California Sur con 178.

Sinaloa lidera los casos graves

En cuanto a los cuadros más severos de la enfermedad, Sinaloa encabeza la lista nacional con 30 casos de dengue grave.

Detrás aparecen Veracruz y Sonora, con 13 casos graves cada uno, de acuerdo con las cifras oficiales.

La Secretaría de Salud informó además que la tasa de letalidad se ubica en 0.39 por ciento, mientras que las siete defunciones confirmadas han sido validadas por los organismos de vigilancia epidemiológica.

¿Cómo se manifiesta la enfermedad?

El dengue puede afectar a personas de cualquier edad y sus síntomas suelen prolongarse entre dos y siete días.

Entre los principales signos se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas, vómito, pérdida del apetito y erupciones en la piel.

Las autoridades sanitarias advirtieron que algunos pacientes pueden desarrollar formas graves de la enfermedad, caracterizadas por choque, dificultad respiratoria o daño severo en órganos, situaciones que requieren atención médica inmediata.

Piden eliminar criaderos de mosquitos

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud reforzó el llamado a la población para eliminar posibles criaderos de mosquitos dentro y fuera de los hogares.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, recomendó lavar y tapar recipientes donde pueda acumularse agua, desechar objetos inservibles, mantener limpios los patios, retirar maleza y evitar la acumulación de llantas u otros artículos que favorezcan la reproducción del mosquito.

Por otra parte, las autoridades recordaron que no existe una cura específica para el dengue y que el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas mediante reposo, hidratación y vigilancia médica.