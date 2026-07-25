El cuerpo de rescate y su equipo quedaron envueltos en un 'burnover', una situación en la que el fuego se propaga y cierra todas las rutas de escape

Inicio / Internacional / Suman cuatro bomberos fallecidos en incendios forestales de EUA

Al menos cuatro bomberos perdieron la vida a causa de los incendios forestales registrados en Colorado y Utah, Estados Unidos.

El cuarto cuerpo de rescate falleció por las quemaduras provocadas por el siniestro, luego de que, junto con varios colegas, fueran superados por las llamaradas cerca de la frontera de estos estados.

El jefe del Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos, Brian Fennessy, manifestó:

“Esta es otra pérdida desgarradora para nuestra familia de incendios forestales”, exclamó.

Dan a conocer quién era el cuarto bombero fallecido por las quemaduras provocadas por los siniestros

De acuerdo con el Departamento del Interior, el fallecido fue identificado como Nathan Matthews, de 43 años, quien era originario de Lincoln, Nebraska.

Matthews y sus colegas quedaron envueltos el 27 de junio en un “burnover”, una situación en la que el fuego se propaga y cierra todas las rutas de escape.

Formaban parte de una cuadrilla Helitack, un grupo llevado por helicóptero a zonas remotas para intentar sofocar incendios nuevos que se expandían rápidamente, la cual se desplegó en el condado Mesa.

¿Quiénes eran los bomberos fallecidos en el condado Mesa?

Los bomberos desplegaron refugios de emergencia tipo tienda de campaña para intentar protegerse de las llamas, señalaron las autoridades, pero tres murieron en el lugar: Emily Barker, de 38 años; Nick Hutcherson, de 27; y Sydney Watson, de 26 años. Ellos fueron homenajeados en un servicio conmemorativo a principios de este mes.

Matthews y otro bombero fueron trasladados para recibir atención médica. El Departamento del Interior declinó el sábado hablar sobre su tratamiento, la trayectoria profesional de Matthews o la condición actual del bombero sobreviviente. Sin embargo, horas después dieron a conocer la noticia.

El oeste de Estados Unidos ha estado lidiando con decenas de grandes incendios este verano. Meses de clima seco, una falta récord de nieve en algunas zonas, períodos de calor y vientos erráticos han alimentado las llamas.

Aún no se han anunciado los arreglos conmemorativos para Matthews.