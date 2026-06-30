Gracias a los trabajos de recuperación e identificación, se han podido identificar desde el inicio de las labores en la mina Pasta de Conchos.

Inicio / Coahuila / Identifican a otro minero de Pasta de Conchos; suman 27

El Mando Unificado de Pasta de Conchos informó que este martes 30 de junio de 2026 fue confirmada la identificación de los restos del minero Isidoro Briseño Ríos, hecho que ya fue notificado de manera oficial a sus familiares.

Con este nuevo avance en los trabajos de recuperación e identificación, suman ya 27 mineros identificados desde el inicio de las labores de rescate en la mina Pasta de Conchos.

La autoridad precisó que, del total de identificaciones realizadas hasta el momento, 25 mineros ya han sido entregados de manera digna a sus familias, conforme a los protocolos establecidos.

El Mando Unificado reiteró que los trabajos en la zona continúan y aseguró que se seguirá informando de manera oportuna sobre los avances en el proceso de recuperación e identificación de los mineros.