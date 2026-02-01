Metrorrey suspenderá tramo de la Línea 1 este domingo

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó que este domingo 1 de febrero de 2026 se suspenderá el servicio en un tramo de la Línea 1 del Metro, debido a trabajos de construcción relacionados con la Línea 6, específicamente en la zona de la estación Y Griega.

De acuerdo con el comunicado oficial, el servicio de trenes operará únicamente de la estación Talleres a Cuauhtémoc, mientras que el tramo comprendido de Cuauhtémoc a Exposición permanecerá sin servicio durante todo el horario de operación.

Estaciones sin servicio

Las estaciones de la Línea 1 que no contarán con operación del Metro son:

Del Golfo

Félix U. Gómez

Parque Fundidora

Y Griega

Eloy Cavazos

Lerdo de Tejada

Exposición

Los usuarios que necesiten trasladarse en este tramo deberán utilizar el servicio provisional gratuito.

Transporte provisional gratuito

Para no afectar la movilidad de los pasajeros, Metrorrey habilitará unidades de Transmetro sin costo, que cubrirán el trayecto Exposición–Cuauhtémoc, únicamente mientras duren los trabajos.

Las rutas provisionales circularán por avenidas principales como:

Cristóbal Colón

José Ma. Luis Mora

Francisco I. Madero

Nueva Rosita

José Martí

Antonio I. Villarreal

Benito Juárez

Asimismo, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) activó un operativo especial con camiones de Muevo León, los cuales realizarán un circuito gratuito para enlazar a los usuarios entre las estaciones afectadas.

Líneas sin afectaciones

Metrorrey aclaró que las Líneas 2 y 3 del Metro operarán de manera habitual, sin cambios en su servicio.

Personal del sistema estará desplegado en andenes y accesos para orientar a los usuarios sobre los puntos de abordaje del transporte de apoyo.

Aunque se recomienda portar la tarjeta Me Muevo o la app Urbani, el servicio provisional no tendrá costo adicional.

Cierres viales

Además, el IMA advirtió sobre cierres temporales en Prolongación Madero, por lo que exhortó a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras continúan las obras de la Línea 6.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía planear sus traslados con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

