Nacional

'Nos vemos hasta el miércoles 17 de septiembre': Presidencia

Claudia Sheinbaum informó que suspenderá las conferencias matutinas los días 15 y 16 de septiembre con motivo de las celebraciones patrias

  • 12
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 12 de septiembre que no habrá conferencias matutinas los próximos 15 y 16 de septiembre, con motivo de las celebraciones patrias que incluyen el tradicional Grito de Independencia y el desfile militar del 16.

Durante su encuentro con reporteros, la mandataria explicó que el regreso a las conferencias se dará el miércoles 17 de septiembre.

"Nos veremos hasta el miércoles 17"

Con tono relajado, Sheinbaum añadió: “Nos veremos hasta el miércoles 17, les voy a dar vacaciones”.

Cabe señalar que el anuncio coincide con los preparativos para el Grito de Independencia, que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino y contará con música, y espectáculos de luces

Un día después, el 16, tendrá lugar el tradicional desfile cívico-militar, que recorre el corazón de la Ciudad de México.

Con esta pausa, el gobierno federal busca centrar la atención en las conmemoraciones históricas del país, sin embargo las conferencias matutinas retomarán su dinámica habitual el miércoles, cuando la titular del Poder Ejecutivo federal volverá a responder directamente a los medios sobre temas de la agenda nacional.


