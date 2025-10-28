Cerrar X
DJI_0024_3f5ed7090a
Nacional

Terminan construcción de carretera San Ignacio-Tayoltita

La obra de 96 kilómetros tiene el objetivo de impulsar la actividad económica de Durango y Sinaloa además de conectar ambos estados

  • 28
  • Octubre
    2025

Con el objetivo de impulsar la actividad económica de Durango y Sinaloa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, concluyó la construcción de la carretera San Ignacio – Tayoltita que conecta a ambas entidades. 

Este proyecto, que beneficiará a más de 11,000 habitantes de estos estados e impulsará el turismo nacional, tuvo una inversión de $3,170 millones de pesos; cuenta con dos carriles -uno por sentido- a lo largo de 96 kilómetros. 

Además, tiene 14 puentes, tres viaductos y un túnel de 515 metros conocido como “El Duranguense” ; la construcción de esta carretera inició en 2019 y su ejecución generó más de 24,000 empleos directos e indirectos.

DJI_0024.JPG

Los trabajos se dividieron en 84 kilómetros a cargo del Centro SICT en Sinaloa; y 11.6 kilómetros bajo la responsabilidad del Centro SICT de Durango en el que se incluye el viaducto El Sauz, de 144 metros de longitud. 

La carretera San Ignacio – Tayoltita reduce en 10 horas el tiempo de recorrido, de la cabecera municipal de San Ignacio en Sinaloa, al poblado de Tayoltita en Durango, lo que facilita el transporte de bienes y productos agrícolas, ganaderos y mineros. 

DJI_0048.JPG

Esta obra de continuidad, que forma parte de la estrategia del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030, genera mayor seguridad y conectividad regional. 

También mejora la comunicación y fortalece el desarrollo económico de San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito en el estado de Sinaloa, y de Tayoltita, en el estado de Durango.

DJI_0198.JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T170837_310_789075b175
Se reducen 44% de descargas contaminantes del Río Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_10_14_T170542_543_cfcaca8a60
CFE impulsa obras eléctricas para nuevas líneas del Metrorrey
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_barcos_eua_16fb0a432e
Pide México a EUA más coordinación en ataques a lanchas con droga
rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×