Terminan construcción de carretera San Ignacio-Tayoltita

Con el objetivo de impulsar la actividad económica de Durango y Sinaloa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, concluyó la construcción de la carretera San Ignacio – Tayoltita que conecta a ambas entidades.

Este proyecto, que beneficiará a más de 11,000 habitantes de estos estados e impulsará el turismo nacional, tuvo una inversión de $3,170 millones de pesos; cuenta con dos carriles -uno por sentido- a lo largo de 96 kilómetros.

Además, tiene 14 puentes, tres viaductos y un túnel de 515 metros conocido como “El Duranguense” ; la construcción de esta carretera inició en 2019 y su ejecución generó más de 24,000 empleos directos e indirectos.

Los trabajos se dividieron en 84 kilómetros a cargo del Centro SICT en Sinaloa; y 11.6 kilómetros bajo la responsabilidad del Centro SICT de Durango en el que se incluye el viaducto El Sauz, de 144 metros de longitud.

La carretera San Ignacio – Tayoltita reduce en 10 horas el tiempo de recorrido, de la cabecera municipal de San Ignacio en Sinaloa, al poblado de Tayoltita en Durango, lo que facilita el transporte de bienes y productos agrícolas, ganaderos y mineros.

Esta obra de continuidad, que forma parte de la estrategia del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030, genera mayor seguridad y conectividad regional.

También mejora la comunicación y fortalece el desarrollo económico de San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito en el estado de Sinaloa, y de Tayoltita, en el estado de Durango.





