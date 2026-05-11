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Coahuila

Chocan pareja supuestamente ebria y terminan contra un poste

La conductora circulaba sobre el bulevar Presidente Cárdenas y al intentar incorporarse a la calle Ignacio Rayón terminó impactando un vehículo Nissan.  

  • 11
  • Mayo
    2026

Una pareja que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente vial durante la mañana de este domingo en calles de la zona centro de Saltillo. Los hechos ocurrieron cuando una mujer identificada como Susana Alejandra, de 30 años, manejaba una camioneta Ford acompañada de un hombre tras una noche de festejos por el Día de las Madres.


De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba sobre el bulevar Presidente Cárdenas y al intentar incorporarse a la calle Ignacio Rayón terminó impactando un vehículo Nissan.  

Según testigos Luego del choque, la mujer intentó escapar del lugar; sin embargo, al maniobrar en reversa perdió el control y se estrelló contra un poste, lo que frustró su intento de huida.


Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y procedieron con la detención de ambos ocupantes, quienes presentaban aliento alcohólico. La pareja quedó a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Aunque no hubo personas lesionadas, el percance dejó daños materiales de consideración en las unidades involucradas


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