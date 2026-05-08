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Nuevo León

Confirma Samuel García que clases en NL terminan el 19 de junio

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el estado terminará clases hasta el 19 de junio, dos semanas después que el resto de los estados

  • 08
  • Mayo
    2026

Este jueves la Secretaría de Educación a nivel federal confirmó que el ciclo escolar terminará el 5 de junio para las escuelas de educación básica, algo que generó molestia en padres de familia, que no contemplaban este cambio súbito en sus rutinas y tampoco vieron con buenos ojos pausar la educación de sus hijos.

Por ello, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el estado terminará clases hasta el 19 de junio, es decir, dos semanas después que el resto de los estados de la república.

"Sabemos que para muchas madres y padres de familia, la decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal de terminar las clases el 5 de junio representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos. Por eso, aprovechando que nosotros comenzamos antes el ciclo escolar, en el nuevo Nuevo León podemos concluir el 19 de junio", avisó García Sepúlveda mediante sus redes sociales.

Samuel García

Complementarán la educación

Además de postergar el fin de clases, el Estado ofrecerá talleres y campamentos deportivos para que los menores puedan complementar su educación. Estos se habilitarán del 22 de junio al 8 de julio.

¿Por qué adelantaron el fin de clases?

Recordemos que la Secretaría de Educación federal anunció que las clases terminarán este 5 de junio, debido a la ola de calor que ya castiga gran parte del país; además, esto busca disminuir la carga vehicular durante la celebración de la Copa del Mundo, que se jugará en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.


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