'Terminó una era de la Corte y el Poder Judicial': Sheinbaum

En la conferencia matutina la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que “terminó una era muy cuestionada” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el último informe de la ministra presidenta Norma Piña.

“A partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México, entonces eso es lo que yo creo que tiene que quedar para nuestro país, es algo único”, puntualizó.

La presidenta saliente de la Suprema Corte, Norma Piña, presentó en la previa su último informe de labores, en la víspera de la inminente reconfiguración del máximo tribunal mexicano a partir del 1 de septiembre.

“Con este mensaje concluye mi último informe y con él una etapa del Poder Judicial de la Federación”, mencionó en su discurso desde el recinto judicial ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

#ULTIMAHORA

🚨 No hay fecha que llegue ni plazo que no se cumpla



SE CLAUSURA LA ÚLTIMA SESIÓN de Norma Piña y su Pandilla. Se va el último bastión de la derecha y por fin llega la Justicia al Pueblo.



Me encantan los finales felices... pic.twitter.com/rJYFupyFYm — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 26, 2025

Luego de dos años de ser nombrada la primera mujer presidenta de la Corte, marcados por un cierre de sexenio de confrontación política del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Piña Hernández defendió el actuar del máximo tribunal “bajo el asedio”.

El discurso de la ministra Piña Hernández pone fin a una etapa inédita en la historia del Poder Judicial, la reforma constitucional de 2024 planteada por el expresidente López Obrador.

