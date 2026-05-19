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Deportes

Santos anuncia al portugués Renato Paiva como su nuevo entrenador

El cuadro lagunero anunció al portugués como su nuevo entrenador tras un Clausura 2026 en el que terminó último con 12 puntos

  • 19
  • Mayo
    2026

Santos tiene nuevo entrenador y es un viejo conocido de la liga.

Este martes, el cuadro lagunero hizo oficial la llegada del portugués Renato Paiva como su nuevo entrenador.

"La incorporación de Renato Manuel Alves Paiva forma parte de la reestructura deportiva que vive la institución, que está enfocada en impulsar un cambio que permita fortalecer su metodología de trabajo y potenciar el rendimiento deportivo", afirmó el equipo a través de un comunicado.

Paiva regresa a México después de su paso por Brasil con el Botafogo y el Fortaleza.

Paiva volverá a la Liga MX con Santos después de que en el Clausura 2026 terminara el semestre en el último lugar con apenas 12 puntos en un torneo en el que ni el español Francisco Rodríguez ni el mexicano Omar Tapia lograron sacar al equipo de la crisis de resultados.

Balance de Paiva en Liga MX

ClubTorneo(s)PartidosBalanceInstancia alcanzada
LeónApertura 202218
  • 6 victorias
  • 4 empates
  • 8 derrotas
  • Calificó a repechaje y fue elimnado por Cruz Azul
TolucaClausura y Apertura 202438
  • 19 victorias
  • 11 empates
  • 8 derrotas
  • Cuartos de Final en ambos torneos

Puebla contrata a Gerardo Espinoza

Más temprano, Puebla también anunció la contratación de Gerardo Espinoza como su nuevo tecnico, para buscar mejorar lo hecho el certamen pasado en el que acabaron en la penúltima posición.

El mexicano inició su carrera como estratega en Atlas, de ahí dirigió en la segunda división al Tampico Madero, al Tapatío y al Guadalajara.

A nivel selecciones estuvo a cargo de la selección Sub-23 en el 2023.


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