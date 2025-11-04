Todavía no hay fecha para exportación ganadera a EUA: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Estados Unidos aún no ha definido una fecha para reabrir la frontera a la exportación de cabezas de ganado mexicano, suspendida por la detección del gusano barrenador.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, pese a ello, la secretaria del Departamento de Agricultura estadounidense, Brook Rollins, se mostró satisfecha con las acciones que ha emprendido México para contener la plaga.

“Todavía no hay fecha (para reabrir la frontera), pero ella se fue con el convencimiento de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que el gusano barrenador llegue al norte”, afirmó.

La suspensión de exportaciones ha provocado millonarias pérdidas al sector ganadero mexicano, por lo que el gobierno federal mantiene coordinación directa con sus contrapartes estadounidenses.

Según Sheinbaum, durante su encuentro en Palacio Nacional, Rollins reconoció que el cierre también ha impactado a Estados Unidos, pues el precio de la carne se ha incrementado.

“Ella está consciente de que el hecho de que no esté abierta la frontera les afecta a ellos también. El precio de la carne ha subido”, explicó.

Avances en la fábrica de la mosca estéril

Para erradicar la plaga, Sheinbaum informó que ya se tiene un avance del 30 % en la construcción de la fábrica de la mosca estéril, herramienta clave para controlar al gusano barrenador.

El proyecto, que estará concluido a mediados del próximo año, busca liberar moscas estériles que impidan la reproducción de la especie nociva.

“Estará lista a mediados del próximo año, pero quedamos que la apertura de la frontera se tiene que dar antes”, dijo.

México pide decisiones técnicas, no políticas

Sheinbaum enfatizó que México no quiere sorpresas ni decisiones arbitrarias respecto al cierre o reapertura de la frontera, como ocurrió en julio pasado, cuando se halló un caso aislado en Veracruz.

“Debe haber indicadores técnicos para decidir si se cierra o no”, subrayó.

Concluyó que ambos gobiernos mantienen la voluntad de resolver pronto el tema, asegurando que las medidas sanitarias se aplican de manera estricta para proteger tanto al ganado mexicano como a la industria cárnica de ambos países.

