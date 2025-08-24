Cerrar X
AIFA_Mexicana_de_Aviacion_4984858bc7
Nacional

Celebra Sheinbaum adquisición de tercera aeronave para Mexicana

Además, la jefa del Ejecutivo federal recordó que todavía se tiene previsto incorporar 17 aviones más, con el fin de llegar a 20 unidades para la aerolínea

  • 24
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró mediante sus redes sociales el arribo de una tercera aeronave para la flotilla de Mexicana de Aviación, la cual llegó este sábado a la pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la jefa del Ejecutivo federal recordó que todavía se tiene previsto incorporar 17 aviones más, con el fin de llegar a 20 unidades para la aerolínea estatal.

Esta aeronave Embraer E195-E2 tiene capacidad de hasta 132 pasajeros y cuenta con algunos de los mejores estándares de confort. Este avión tendrá su estreno este lunes 25 de agosto con un vuelo que partirá del AIFA al Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto.

Mexicana de Aviación tiene programada la entrega de dos aviones más de este mismo modelo para los meses de noviembre y diciembre de este años, con lo que se entregarían de vuelta dos Boeing 737-800 NG a la Fuerza Aérea Mexicana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

007_REFRENDA_MARS_LA_uploaded_v1_2_4c47b45fc8
Incluyen propuestas de grupos vulnerables a reformas legislativas
Asegura_Secretaria_que_extorsiones_sindicales_no_llegaran_a_NL_e4a817e999
Extorsiones sindicales no llegarán a NL: Secretaría del Trabajo
Renata_Zarazua_be0051e6fa
Zarazúa hace historia en el US Open y elimina a la top 6 mundial
publicidad

Últimas Noticias

conmebol_anuncia_inversion_para_estadios_de_sudamerica_c8845177f3
Conmebol anunciará decisiones de los árbitros tras usar el VAR
download_085bb12b5e
Trabaja el Ayuntamiento de Piedras Negras contra adicciones
595de851_6425_4b29_8272_9c272f2baa02_c1101b1141
Presentan “Derecho a la Salud: Una Responsabilidad compartida”
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T113131_162_04bc7a25f0
Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
publicidad
×