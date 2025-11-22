Trasladan a menor salvada por abuela en explosión de pipa de CDMX

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, una menor afectada por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, fue trasladada junto con su madre a su domicilio de la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, la fundación agradeció al hospital Shriners en Galveston, Texas, por todas las atenciones brindadas para la pequeña, quien paso más de dos meses en sus instalaciones para recuperarse de varias cirugías y cuidados intensivos.

Dicho documento informó que, tanto la niña como su madre, fueron trasladadas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México hacia su casa, pero detalló que se le seguirán brindando tratamientos para que se recupere de las secuelas del accidente.

Salvada por su abuela durante explosión

El caso de Jazlyn Azulet se volvió viral, luego de ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro durante el siniestro. Esta mujer perdió la vida luego de pasar dos días en terapia intensiva debido a la gravedad de sus heridas.

Esta imagen fue difundida por usuarios en redes sociales, debido a la valentía y voluntad que mostró su abuela por salvar su vida. Sin embargo, no la exentó de sufrir diversas heridas de gravedad.

Ante esto, la Fundación le brindó el apoyo necesario a los menores heridos por el fuego del siniestro, incluida esta pequeña, quien tan solo tiene dos años de edad.

