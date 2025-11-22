Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_15_a838b8c94f
Nacional

Trasladan a menor salvada por abuela en explosión de pipa de CDMX

La pequeña atendida en Hospital Shriners for Children’s de Galveston, Texas, fue trasladada hacia México por su notable mejoría

  • 22
  • Noviembre
    2025

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, una menor afectada por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, fue trasladada junto con su madre a su domicilio de la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, la fundación agradeció al hospital Shriners en Galveston, Texas, por todas las atenciones brindadas para la pequeña, quien paso más de dos meses en sus instalaciones para recuperarse de varias cirugías y cuidados intensivos.

G6U7w8XXMAAs_k5.jpg

Dicho documento informó que, tanto la niña como su madre, fueron trasladadas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México hacia su casa, pero detalló que se le seguirán brindando tratamientos para que se recupere de las secuelas del accidente. 

Salvada por su abuela durante explosión

El caso de Jazlyn Azulet se volvió viral, luego de ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro durante el siniestro. Esta mujer perdió la vida luego de pasar dos días en terapia intensiva debido a la gravedad de sus heridas.

G6YPosJXwAASSwl.jpg

Esta imagen fue difundida por usuarios en redes sociales, debido a la valentía y voluntad que mostró su abuela por salvar su vida. Sin embargo, no la exentó de sufrir diversas heridas de gravedad. 

Ante esto, la Fundación le brindó el apoyo necesario a los menores heridos por el fuego del siniestro, incluida esta pequeña, quien tan solo tiene dos años de edad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25326232704542_87a21b3bcc
Bomberos combaten incendio en buque de Los Ángeles
G52de7d_Xg_AAX_Pfx_0a6d266b76
Explosión en taquería de Mazatlán deja tres muertos
mtyd_922436a333
Explosión en parque industrial deja 22 heridos en Argentina
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
EH_DOS_FOTOS_2025_11_23_T151925_245_1b7ecb326b
Vinculan a proceso a joven por abuso de menor en Coahuila
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×