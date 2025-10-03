Cerrar X
Nacional

Trasladan a César Duarte a CDMX para diligencia ante FGR

El ex mandatario estatal de Chihuahua porta el brazalete electrónico de localización, para trasladarse y conocer los expedientes de su caso

  • 03
  • Octubre
    2025

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue trasladado este viernes a la Ciudad de México para cumplir con una diligencia judicial requerida por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del proceso penal que enfrenta por peculado y asociación delictuosa, con un presunto desvío de 96.6 millones de pesos durante su administración.

De acuerdo con fuentes judiciales, el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con la autorización de un juez de control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua.

Duarte porta en todo momento un brazalete electrónico de localización y permaneció bajo custodia de autoridades estatales, encargadas de garantizar su retorno a Chihuahua en las mismas condiciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua precisó que la movilización obedeció exclusivamente al cumplimiento de un oficio emitido por la FGR, descartando modificaciones en las condiciones de la medida cautelar de prisión domiciliaria que el exmandatario cumple desde junio pasado.

El exgobernador no acudió a rendir declaración, sino a conocer directamente los expedientes del caso.

César Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, enfrenta múltiples acusaciones de corrupción, peculado y desvío de recursos públicos. Tras ser detenido en Estados Unidos en 2020 y extraditado en 2022, permanece sujeto a proceso en México bajo medidas cautelares que incluyen arraigo domiciliario, brazalete electrónico y restricción de movilidad. 


Comentarios

Etiquetas:
