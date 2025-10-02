Cerrar X
Nacional

Trasladan a mexicanos de flotilla a centro de detención israelí

La SRE confirmó el traslado de los seis mexicanos detenidos en la flotilla a Gaza al centro de detención de Ketziot, tras su llegada al puerto de Ashdod

  • 02
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza y que fueron detenidos por el gobierno de Israel, serán trasladados al centro de detención de Ketziot, tras su arribo al puerto de Ashdod.

El canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que personal de la Embajada de México en Israel acudió al puerto para verificar las condiciones de detención, solicitar acceso consular y garantizar que se respete su seguridad física y su integridad, en apego al derecho internacional.

La SRE aseguró que se mantendrá en comunicación constante con las familias de los connacionales y que seguirá empleando todos los recursos diplomáticos para lograr su pronta repatriación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que se han enviado ya cuatro notas diplomáticas a Israel para exigir garantías de respeto a los derechos de los mexicanos y pedir información sobre las razones de su detención.

“Llevar ayuda humanitaria no constituye delito alguno; por el contrario, es una obligación moral y legal de la comunidad internacional”, subrayó la mandataria.

Cabe señalar que los seis connacionales formaban parte de una misión internacional integrada por más de 40 embarcaciones que buscaban entregar ayuda a Gaza. Una mexicana más, que viajaba en la embarcación de apoyo legal, se dirige a Chipre.

Por su parte, la SRE reiteró que continuará dando puntual seguimiento al caso hasta asegurar el respeto a sus derechos y su regreso seguro a México.


