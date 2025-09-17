Trasladan a México a Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, donde fue detenido el pasado 12 de septiembre.

El exfuncionario, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”.

Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, SRE, el INAMI, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán "N" a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. — Omar H Garcia Harfuch, September 17, 2025

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, el operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades paraguayas.

El gobierno de Paraguay notificó que Bermúdez Requena fue expulsado por carecer de estancia regular en su territorio.

García Harfuch agradeció públicamente el apoyo y la colaboración de la Presidencia de la República de Paraguay, que notificó la resolución de manera directa a México.

Tras su expulsión, Bermúdez Requena será trasladado a México para cumplir con una orden de aprehensión vigente.

Una vez en territorio nacional, será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerado el penal de máxima seguridad más importante del país.

Bermúdez Requena, que alguna vez ocupó el máximo cargo de seguridad en Tabasco, es ahora investigado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.