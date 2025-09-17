Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_364fbb608b
Nacional

Trasladan a México a Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado de Paraguay y trasladado a México, donde enfrentará una orden de aprehensión

  • 17
  • Septiembre
    2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, donde fue detenido el pasado 12 de septiembre.

El exfuncionario, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, es señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”.

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, el operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades paraguayas.

El gobierno de Paraguay notificó que Bermúdez Requena fue expulsado por carecer de estancia regular en su territorio.

García Harfuch agradeció públicamente el apoyo y la colaboración de la Presidencia de la República de Paraguay, que notificó la resolución de manera directa a México.

Tras su expulsión, Bermúdez Requena será trasladado a México para cumplir con una orden de aprehensión vigente.

Una vez en territorio nacional, será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerado el penal de máxima seguridad más importante del país.

Bermúdez Requena, que alguna vez ocupó el máximo cargo de seguridad en Tabasco, es ahora investigado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.


publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

6777ad87c3f355b42bdbbdc2626c72e18ebeceb9w_bb870e2c8f
Papa envía 'aliento, solidaridad y esperanza' al pueblo de México
AP_25261758813817_5f4b2085db
Trump insinúa que tropas de EUA podrían regresar a Afganistán
sismo_montemorelos_e794828467
Terremoto de 7.8 sacude Rusia; emiten alerta de tsunami en EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_1209bf490e
Proponen reforma constitucional para fortalecer la transparencia
2c531513_8c05_485b_8abf_bcfbdefb4820_22612bfab5
UNTA Coahuila exige mayor seguridad en reunión con delegado
EH_UNA_FOTO_11_5180ed10f8
Llega DiCaprio a CDMX promocionando 'Una batalla tras otra'
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×