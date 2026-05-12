Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_12_T123840_491_68174f088b
Nacional

Segob interviene en Chilapa para frenar violencia

Autoridades federales y estatales se trasladan a la zona para retirar bloqueos, atender a desplazados y restablecer el orden

  • 12
  • Mayo
    2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó este martes a Chilapa, en el estado de Guerrero, para encabezar un operativo federal ante la crisis de violencia en la región, acompañado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

La intervención ocurre en medio de enfrentamientos atribuidos por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales conocidos como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, que han generado bloqueos, desplazamientos y ataques contra comunidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que instruyó a la titular de Gobernación a atender personalmente la situación.

“Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, afirmó durante su conferencia matutina, al subrayar que se busca evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a civiles.

Operativo federal y diálogo

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, funcionarios federales fueron desplegados para retirar bloqueos, restablecer el orden y atender a las familias afectadas en este municipio de unos 120 mil habitantes.

El subsecretario César Yáñez Centeno sostuvo comunicación con líderes locales para plantear la urgencia de recuperar la paz, terminar las disputas de manera pacífica y permitir el ingreso de fuerzas federales para asistir a heridos.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el diálogo se mantiene con representantes de las comunidades, no con grupos delictivos, y confirmó la presencia de fuerzas federales, autoridades estatales y personal médico.

El Gobierno informó que tres personas lesionadas ya fueron trasladadas a un hospital en Chilpancingo, mientras que otras tres estaban en proceso de evacuación.

Las autoridades también desplegaron ambulancias y personal sanitario para atender la emergencia en la zona.

Denuncias de comunidades indígenas

La intervención federal se produce tras la difusión de videos en redes sociales en los que habitantes de comunidades indígenas denunciaron ataques con armas de alto calibre, uso de drones, incendios de viviendas y desplazamientos forzados en localidades como Cula, Cauca y Chicotal.

En los testimonios, pobladores solicitaron ayuda urgente y describieron una situación de miedo ante la cercanía de los grupos armados.

La zona de Chilapa, habitada en gran parte por comunidades nahuas, enfrenta desde hace años una crisis de seguridad marcada por enfrentamientos entre grupos criminales, desplazamientos de población y denuncias constantes de violencia.

El Gobierno federal reiteró que continuará con las acciones para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes.

  

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HIOY_Fc_XAA_Ao_YTH_f6bc1bbacb
Segob restablecerá bases de seguridad en Chilapa, Guerrero
afirma_que_prioridad_en_guerrero_es_pacificar_mediante_dialogo_4ffdaf7b5f
Prioridad en Guerrero es pacificar mediante el diálogo: Sheinbaum
EH_DOS_FOTOS_2026_05_12_T141517_157_25d8b147e6
Clara Luz busca candidatura a gubernatura de Nuevo León en 2027
publicidad

Últimas Noticias

petroleo_texas_380edc5d33
Petróleo cae hasta US$105 pendiente de reunión entre Trump y Xi
Whats_App_Image_2026_05_13_at_3_06_11_PM_1_52bcb3b0f1
Inician rehabilitación del parque “31 Morelos” en Victoria
dhfxdhs_9050feb674
Llama Paredes a la calma y a evitar bloqueos ante caso AHMSA
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×