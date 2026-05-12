Segob interviene en Chilapa para frenar violencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó este martes a Chilapa, en el estado de Guerrero, para encabezar un operativo federal ante la crisis de violencia en la región, acompañado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

La intervención ocurre en medio de enfrentamientos atribuidos por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales conocidos como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, que han generado bloqueos, desplazamientos y ataques contra comunidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que instruyó a la titular de Gobernación a atender personalmente la situación.

“Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, afirmó durante su conferencia matutina, al subrayar que se busca evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a civiles.

Operativo federal y diálogo

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, funcionarios federales fueron desplegados para retirar bloqueos, restablecer el orden y atender a las familias afectadas en este municipio de unos 120 mil habitantes.

El subsecretario César Yáñez Centeno sostuvo comunicación con líderes locales para plantear la urgencia de recuperar la paz, terminar las disputas de manera pacífica y permitir el ingreso de fuerzas federales para asistir a heridos.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el diálogo se mantiene con representantes de las comunidades, no con grupos delictivos, y confirmó la presencia de fuerzas federales, autoridades estatales y personal médico.

El Gobierno informó que tres personas lesionadas ya fueron trasladadas a un hospital en Chilpancingo, mientras que otras tres estaban en proceso de evacuación.

Las autoridades también desplegaron ambulancias y personal sanitario para atender la emergencia en la zona.

Denuncias de comunidades indígenas

La intervención federal se produce tras la difusión de videos en redes sociales en los que habitantes de comunidades indígenas denunciaron ataques con armas de alto calibre, uso de drones, incendios de viviendas y desplazamientos forzados en localidades como Cula, Cauca y Chicotal.

En los testimonios, pobladores solicitaron ayuda urgente y describieron una situación de miedo ante la cercanía de los grupos armados.

La zona de Chilapa, habitada en gran parte por comunidades nahuas, enfrenta desde hace años una crisis de seguridad marcada por enfrentamientos entre grupos criminales, desplazamientos de población y denuncias constantes de violencia.

El Gobierno federal reiteró que continuará con las acciones para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes.

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