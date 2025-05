Una elección judicial que huele a simulación; apuntan expertos

Pese a ser presentada como un avance democrático, la elección inédita del Poder Judicial en México se perfila como una peligrosa farsa que, lejos de combatir la corrupción, abre las puertas a la influencia descarada de intereses políticos, económicos y criminales.

Expertos coinciden: el voto no es un antídoto contra la corrupción judicial. “La idea de que el sufragio solucionará un problema estructural como la corrupción en el Poder Judicial es, simplemente, absurda”, denunció Luis F. Fernández, director ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la Democracia. Según él, esta estrategia desvía la atención de lo esencial: la investigación, sanción y depuración real de las redes de corrupción que operan desde dentro del sistema judicial.

Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) advierten que esta elección no solo es ineficaz para consolidar la democracia, sino que representa una amenaza directa a los pilares constitucionales. En su análisis, la organización afirma que se corre un alto riesgo de que las decisiones judiciales respondan no al Estado de derecho, sino a los intereses de quienes financien las campañas electorales de los candidatos.

“El resultado más probable es que los jueces electos no sirvan a la justicia, sino a los grupos de poder que los respaldaron. Su lealtad estará con ellos, no con la ley”, señala tajantemente el informe.

Jueces sin experiencia, electos por popularidad

El debilitamiento del sistema no termina ahí. El proceso de selección abandona el mérito y la capacidad técnica que anteriormente se exigía mediante exámenes y concursos públicos. Ahora basta con tener un título en derecho, calificaciones aceptables y un par de cartas de recomendación. Lo demás lo decidirá la popularidad, como si se tratara de un concurso de popularidad y no de un cargo de alto perfil técnico y ético.

Esto abre la puerta no solo a perfiles sin experiencia real en la impartición de justicia, sino también a personajes mediáticos, manipulables o sin el más mínimo compromiso con la Constitución.

Una elección invisible: apatía y desinformación

Para colmo, se trata de una elección a la que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera le ha prestado atención. El INE estima una participación raquítica de entre el 18 % y el 20 %, muy lejos del más del 60 % que votó en las presidenciales de 2024.

La desinformación es rampante: una encuesta de Enkoll reveló que menos del 50 % de los mexicanos conoce la fecha exacta de las elecciones. Otra de Consulta Mitofsky muestra que el 77 % sabe poco o nada sobre el proceso y apenas el 39 % está interesado en conocer más.

El desinterés tiene explicación: los candidatos no han podido promocionarse de forma efectiva. No tienen acceso a radio ni televisión, no pueden contratar espacios y tampoco reciben dinero público ni privado para financiar sus campañas. En otras palabras, están condenados al anonimato. Y el ciudadano, a votar a ciegas.

