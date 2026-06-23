Exige Sheinbaum a Estados Unidos frenar tráfico de armas

Reconoció el decomiso de 43,000 cartuchos realizado por autoridades estadounidenses en Arizona y afirmó que es una muestra de la cooperación bilateral

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Tras el aseguramiento de 43,000 cartuchos de munición en la garita de Mariposa, Arizona, el Gobierno de México reiteró su llamado para que Estados Unidos intensifique las acciones contra el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia del crimen organizado en territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el decomiso representa una señal positiva de cooperación bilateral, aunque sostuvo que las autoridades estadounidenses deben ampliar los esfuerzos para impedir que armamento y municiones crucen la frontera hacia México.

“Nosotros hemos insistido muchísimo en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México”, afirmó.

“Ellos tienen que hacer su parte”: Sheinbaum

Recordó que México mantiene una estrategia permanente para combatir a los grupos criminales mediante acciones de seguridad, inteligencia y atención a las causas de la violencia, pero insistió en que Estados Unidos debe asumir responsabilidades dentro de su propio territorio.

“Así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México”, sostuvo.

Señaló que gran parte del armamento utilizado por organizaciones criminales en México es adquirido legalmente en Estados Unidos y posteriormente traficado de forma clandestina hacia territorio mexicano.

“Estados Unidos tiene que hacer su parte, porque en Estados Unidos primero hay armas que se compran en Estados Unidos y que pasan a México de manera ilegal”, enfatizó.

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También pide actuar contra redes criminales en EUA

Sostuvo que el combate al crimen organizado no puede limitarse únicamente a la frontera y consideró indispensable que las autoridades estadounidenses actúen contra las estructuras criminales que operan dentro de su país.

“Hay organizaciones delictivas en Estados Unidos. No se podría pensar la cantidad de droga que se vende en Estados Unidos de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas en Estados Unidos”, señaló.

Por ello, pidió fortalecer las investigaciones contra las redes de distribución de drogas y los esquemas financieros utilizados para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

“Ellos tienen que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y del lavado de dinero en Estados Unidos”, afirmó.

Además, aseguró que el tema forma parte de las conversaciones bilaterales permanentes entre ambos gobiernos y reconoció que en los últimos meses se han registrado acciones relevantes para impedir el ingreso ilegal de armamento al país.

Por su parte, a través de su cuenta de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la operación fue posible gracias al uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva y aseguró que forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para reducir la capacidad operativa de los grupos criminales.

“Este decomiso reafirma el compromiso de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles”, señaló.

U.S. authorities (@OFOEAC, @DFOTucson, @CBP) seized 43,000 rounds of ammunition in a single day at the Mariposa Port of Entry in Arizona. This seizure reaffirms the commitment of @POTUS @realDonaldTrump to stop the illegal flow of weapons and disarm the cartels. It also… pic.twitter.com/ebGScp9TEZ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 22, 2026

Cabe señalar que dicho aseguramiento de Arizona se suma a una ofensiva más amplia encabezada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que recientemente reportó el decomiso de más de 36,000 armas en territorio estadounidense.

De acuerdo con la dependencia, al menos 4,359 de esas armas estaban destinadas a organizaciones criminales en México, además fueron aseguradas cerca de 650,000 municiones durante distintos operativos.

Mientras tanto, Sheinbaum adelantó que solicitará al Gabinete de Seguridad presentar próximamente un balance sobre las armas decomisadas por autoridades estadounidenses, con el fin de medir el impacto real de la cooperación en esta materia.