Cerrar X
INFO_7_CONTEXTO_1_d9b7ea6689
Nacional

UNAM afirma colaborar con la Fiscalía tras muerte en Olímpico

La máxima casa de estudios afirmó que se encuentra colaborando con las autoridades en el caso de la muerte de un estudiante tras el juego Rayados vs Cruz Azul

  • 27
  • Octubre
    2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó este lunes que colabora con la Fiscalía de la Ciudad de México para esclarecer la muerte de un estudiante que acudió como espectador al partido de futbol entre el Cruz Azul y Monterrey, el sábado en la capital mexicana.

La UNAM aseguró en un comunicado que "desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos", ha cooperado con las autoridades y proporcionado "la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes".

Rodrigo Mondragón falleció la madrugada del domingo luego de haber sido detenido por guardias de Protección Civil de la UNAM encargados de desalojar el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, donde se celebró el partido entre Cruz Azul y Monterrey.

Según informó entonces Protección Civil de la UNAM, el estudiante tuvo un "desvanecimiento", antes de ser entregado a las autoridades tras agredir "verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio", en "aparente estado de ebriedad".

La UNAM sostuvo este día que toda la "información videográfica" disponible ya fue entregada a la Fiscalía, y afirmó que seguirá pendiente del "resultado de las investigaciones para llevar a cabo sus procedimientos internos" y reiteró su "total disposición para coadyuvar con las autoridades competentes".

Además, aseguró que ya estableció contacto con la familia de Mondragón, a quienes les ofreció apoyo y expresó sus "condolencias ante este difícil momento".

Por su parte, la Fiscalía de la capital anunció la detención de las cuatro personas que capturaron al joven, quienes están siendo investigados por los hechos.

Familiares y amigos de Mondragón han denunciado a medios que los guardias golpearon violentamente al joven, lo que habría causado su muerte. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_01_50_PM_bd793bd2ea
'Latiendo con Amor' logra operaciones de corazón a cinco niños
EH_UNA_FOTO_8347141e97
Expulsan a estudiante acusado de espiar a mujeres en la UTC
EH_UNA_FOTO_c7f6aba5ad
Refuerza Tamaulipas protección ambiental con alianzas globales
publicidad

Últimas Noticias

FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
EH_UNA_FOTO_9_98e2af5c1f
Calaveritas de azúcar como ícono del Día de Muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×