Deportes

Pa' la calle. UNAM deja a Cruz Azul sin jugar en CU

Durante su estancia de solo un año en el Olímpico, "La Máquina" estuvo invicto por 26 partidos, récord histórico del inmueble y ganó su séptima Concachampions

  08
  Enero
    2026

Como no podía ser de otra forma, Cruz Azul tenía que sufrir un huracán antes de comenzar el Clausura 2026, primero fue la salida de dos referentes de la institución como el capitán Ignacio Rivero y Lorenzo Faraveli.

Ahora, a solo dos días de arrancar el torneo, los cementeros se quedaron sin estadio, pues la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió no renovar el contrato con el club, para que juegue en el Olímpico Universitario seis meses más, pese a que, según fuentes, ya existía un acuerdo de palabra para estampar la firma.

De momento no se dieron a conocer las razones por las cuales la máxima casa de estudios decidió prescindir de los ingresos que le genera tener otro equipo en el inmueble, del cual se apoderó el cuadro capitalino.

No se quedará sin casa

Pese al duro revés, Cruz Azul no tuvo problemas para conseguir en solo unas horas la que será su casa para este semestre, pues volverá al Estadio Ciudad de los Deportes, el cual cientos de miles de aficionados consideran como el "hogar" del equipo, pues esta ha sido su sede principal durante este siglo.

Quizá el único problema que tendrá la afición es que nuevamente tendrá que compartir estadio con el América, el cual juega desde hace varios meses en la colonia Nochebuena, debido a la remodelación del Estadio Azteca, el cual estará listo para volver a abrir sus puertas en solo un par de meses.

Ya a partir del Apertura 2026, el cuadro celeste ya tiene acuerdo para volver al Coloso de Santa Úrsula hasta que consiga edificar su propio estadio, siendo esta la máxima deuda de la dirigencia del equipo desde hace más de 50 años que juega en la Ciudad de México.

CU se volvió azul

Durante su estancia en el Olímpico, "La Máquina" se volvió amo y señor de la cancha, tanto que no perdió uno solo de los 26 partidos que fue local ahí, superando el récord histórico impuesto por Pumas; además, conquistó su séptimo título de Concacaf Champions Cup, consagrándose como el más campeón de la región.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Clausura 2026?

El debut de Nicolás Larcamón y compañía será este sábado 10 de enero a las 19:00 horas frente al León en el Nou Camp, mientras que su primer encuentro en casa será el martes 13 contra el Atlas.

