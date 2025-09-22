Cerrar X
G1etf_Ry_Xk_AAM_25x_6e21982739
Nacional

Estudiante muere tras ser apuñalado en plantel sur de UNAM

Autoridades activaron el protocolo correspondiente al recibir la alerta sobre un joven sin vida y un empleado herido tras intentar detener el asesinato

  • 22
  • Septiembre
    2025

Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México perdió la vida tras ser apuñalado por un compañero este lunes.

Los hechos ocurrieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el plantel sur de la Ciudad de México, donde un trabajador del centro educativo resultó herido al intentar detener el homicidio.

De acuerdo con diversos testimonios, el supuesto responsable iba encapuchado, pero al concluir el crimen, se tiró desde lo alto de un edificio. Sin embargo, el joven solo se provocó diversas fracturas. 

Medios locales afirman que el presunto autor que fue puesto a disposición de las autoridades.

A través de un comunicado, la UNAM expuso que las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente:

“Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma”, expuso.

La universidad condenó el hecho, además de suspender las clases de manera inmediata para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_5763fa9efd
Muere hombre en Central de Autobuses de Monterrey
deportes_globetrotters_2f2cd45109
Los Harlem Globetrotters celebran 100 años con gira en México
Getty_Images_2186586491_d77cf174cd
Zayn Malik anuncia residencia en Las Vegas en 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5763fa9efd
Muere hombre en Central de Autobuses de Monterrey
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
Nace_bebe_de_embrion_congelado_hace_mas_de_30_anos_8789ba08a8
Indonesia desmantela red que vendía bebés a Singapur por US$700
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×