Estudiante muere tras ser apuñalado en plantel sur de UNAM

Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México perdió la vida tras ser apuñalado por un compañero este lunes.

Los hechos ocurrieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el plantel sur de la Ciudad de México, donde un trabajador del centro educativo resultó herido al intentar detener el homicidio.

De acuerdo con diversos testimonios, el supuesto responsable iba encapuchado, pero al concluir el crimen, se tiró desde lo alto de un edificio. Sin embargo, el joven solo se provocó diversas fracturas.

Medios locales afirman que el presunto autor que fue puesto a disposición de las autoridades.

A través de un comunicado, la UNAM expuso que las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente:

“Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma”, expuso.

La universidad condenó el hecho, además de suspender las clases de manera inmediata para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

