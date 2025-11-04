Cerrar X
Nacional

Vacunará Salud contra el VPH a 2.5 millones de niñas y niños

El Gobierno de México presentó la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que busca inmunizar a 2.5 millones de niñas y niños

  • 04
  • Noviembre
    2025

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, presentó la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2025, cuyo objetivo es proteger a niñas, niños y adolescentes de esta enfermedad prevenible y avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino.

Durante la conferencia matutina, explicó que la meta es aplicar más de 2.5 millones de vacunas en todo el país.

Desde 2024 a la fecha, ya se han aplicado más de 2.2 millones de dosis a niñas de quinto grado de primaria y a menores de 11 años no escolarizados.

“A partir de este año incorporamos la vacunación a los niños para ampliar la cobertura. Queremos que lleguen a la edad adulta sin riesgo de desarrollar cáncer”, afirmó Kershenobich.

El titular de Salud destacó que se utiliza una vacuna nonavalente, la de mayor nivel de protección, ya que combate siete especies del virus asociadas al desarrollo de cáncer cervicouterino, de pene y orofaríngeo.

Los grupos prioritarios para recibir la vacuna son:

  • Niñas y niños de quinto grado de primaria y de 11 a 16 años sin antecedente vacunal
  • Personas de 11 a 49 años que viven con VIH
  • Adolescentes víctimas de violencia sexual

Entre el 25 y 31 de octubre de 2025 se aplicaron 960,548 dosis como parte del arranque de la nueva etapa de inmunización.

Rutas de la Salud: 70 millones de medicamentos distribuidos

En la misma conferencia, Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, informó que el programa Rutas de la Salud ha permitido distribuir 70 millones de piezas de medicamentos desde su lanzamiento en agosto.

Solo en la tercera entrega, realizada del 27 al 31 de octubre, se abastecieron 8,394 centros de salud y se distribuyeron más de 13 millones de piezas.

“Las Rutas de la Salud garantizan el abasto permanente de medicinas en todo el país”, sostuvo Svarch.

IMSS atiende salud escolar de 6 millones de niñas y niños

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, presentó avances de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, con la que se han valorado más de seis millones de estudiantes de primaria.

Se han detectado casos de sobrepeso, obesidad, desnutrición, caries y problemas visuales, y más de 374 mil menores ya acudieron a consulta médica.

“Queremos que cada niña y niño tenga una ‘boleta de salud’ para que sus padres sepan cómo actuar y dónde atenderse”, explicó Robledo.

 


