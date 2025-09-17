Cerrar X
Nuevo León

Alista Secretaría de Salud vacunar a 104,000 niños contra VPH

La titular de la dependencia Alma Rosa Marroquín indicó que esta jornada de vacunación buscan inmunizar a 104,000 niños de quinto año de primaria

  • 17
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Salud inició una jornada de vacunación contra el virus de papiloma humano en la que buscan inmunizar a 104 mil niños de quinto año de primaria.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, explicó que la intención es combatir la aparición del cáncer cervicouterino.

Al ser las mujeres las afectadas por la enfermedad, y los hombres portadores del virus, para esta campaña se pretende inmunizar por primera vez a los niños y no solo a las niñas. 

“Estamos aplicando una vacuna que tiene nueve serotipos, es decir, incluye protección contra más variantes del virus del papiloma, lo que nos asegura que la protección es mayor en cuanto a la disminución del riesgo de enfermedad, o bien, de cáncer cervicouterino en las mujeres”, detalló la funcionaria.

Al recordar que solo se puede aplicar la inyección con la autorización de los padres de familia o tutores, Marroquín destacó los beneficios a futuro para la salud de los menores y los nulos riesgos que existen por la vacuna.

“Invitamos a todas las madres y padres a que autoricen la aplicación de este biológico a sus hijas e hijos”, llamó; “siempre requerimos la autorización, y con eso la podemos aplicar en los planteles.

“Es un esfuerzo menor, una vacuna que se brinda de forma gratuita y no tiene efectos secundarios, entonces tenemos al alcance la posibilidad de eliminar esta enfermedad tan terrible como el cáncer en la matriz”.

El esquema implementado por la Secretaría solo requiere una aplicación, y la jornada de vacunación se intensificará durante los próximos siete días en 1,900 escuelas.

En caso de que algún menor no pudiese recibir la inyección en el plantel, se podrá solicitar sin costo en cualquier centro de salud del Estado.


