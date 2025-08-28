Harán barrido casa por casa para vacunar contra sarampión

Una semana después del inicio del ciclo escolar 2025-2026, iniciará la Semana Nacional de Salud Pública este seis de septiembre.

El objetivo es proteger a toda la población escolar con las vacunas contra el sarampión, rubéola y tosferina, debido al aviso epidemiológico que existe por los casos positivos en Texas.

Además, se detectó que muchas personas no están inmunizadas, informó Manlio Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco.

“Tenemos un aviso epidemiológico en cuanto a lo que es el sarampión, la rubéola y el problema de la tosferina, entonces aquí la situación es la vacunación".

“El día seis iniciamos la Semana Nacional de Salud Pública con el programa de vacunación; se va a llevar el barrido casa por casa, al igual que acudir a las 256 escuelas que tenemos dentro de la jurisdicción sanitaria para su vacunación”, precisó.

En cada uno de los planteles se revisarán las cartillas de vacunación de las y los niños, para garantizar que estén completas, y completar si les falta alguna dosis.

También se visitará cada uno de los domicilios.

“Porque traemos un rezago en cuanto a esta situación de vacunación, estamos bajos en la aplicación de la vacuna de sarampión en niños menores de seis años; es la razón por la cual necesitamos hacer el barrido casa por casa".

“O sea, es ir en todas las casas; el barrido es manzana con manzana, barrio, colonia, y todas las actividades que tenemos que hacer para poder lograr tener el 90, 95 por ciento de la vacunación del sarampión y de la tosferina”, refirió el médico.

La misión es lograr la inmunidad total en los pacientes de la población de Nuevo Laredo.

