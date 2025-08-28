Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T175342_025_d6d6ee90ba
Tamaulipas

Harán barrido casa por casa para vacunar contra sarampión

El 6 de septiembre inicia la Semana Nacional de Salud Pública para vacunar a escolares contra sarampión, rubéola y tosferina por alerta en Texas

  • 28
  • Agosto
    2025

Una semana después del inicio del ciclo escolar 2025-2026, iniciará la Semana Nacional de Salud Pública este seis de septiembre.

El objetivo es proteger a toda la población escolar con las vacunas contra el sarampión, rubéola y tosferina, debido al aviso epidemiológico que existe por los casos positivos en Texas. 

Además, se detectó que muchas personas no están inmunizadas, informó Manlio Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco.

“Tenemos un aviso epidemiológico en cuanto a lo que es el sarampión, la rubéola y el problema de la tosferina, entonces aquí la situación es la vacunación".

“El día seis iniciamos la Semana Nacional de Salud Pública con el programa de vacunación; se va a llevar el barrido casa por casa, al igual que acudir a las 256 escuelas que tenemos dentro de la jurisdicción sanitaria para su vacunación”, precisó.

En cada uno de los planteles se revisarán las cartillas de vacunación de las y los niños, para garantizar que estén completas, y completar si les falta alguna dosis.

También se visitará cada uno de los domicilios.

“Porque traemos un rezago en cuanto a esta situación de vacunación, estamos bajos en la aplicación de la vacuna de sarampión en niños menores de seis años; es la razón por la cual necesitamos hacer el barrido casa por casa".

“O sea, es ir en todas las casas; el barrido es manzana con manzana, barrio, colonia, y todas las actividades que tenemos que hacer para poder lograr tener el 90, 95 por ciento de la vacunación del sarampión y de la tosferina”, refirió el médico.

La misión es lograr la inmunidad total en los pacientes de la población de Nuevo Laredo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25240512649654_b6e773ff24
Trump anunciará pronto nuevo director de los CDC
Reportan_primer_caso_de_sarampion_en_Guanajuato_un_menor_de_edad_d57ddfb458
Suman 4 mil contagios y 14 decesos por sarampión en Chihuahua
99c88d5b_16e8_4a6e_a02b_63f68371b834_07542821ba
Llaman a vacunarse para cerrar frontera a sarampión y tosferina
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T195713_033_6e905c1b89
Chile detiene a dos estadounidenses con armas en aeropuerto
Whats_App_Image_2025_08_29_at_6_59_18_PM_03301eadcb
Realizan tres cateos en el municipio de Allende
Ted_Cruz_9f82bb4327
Ted Cruz insta a México a imitar a El Salvador en combate a narco
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Whats_App_Image_2025_08_28_at_12_29_07_AM_e77a81f60e
Va NL por carpool en colegios para aligerar tráfico vehicular
publicidad
×