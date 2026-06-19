Veracruz lidera casos de gusano barrenador en humanos

Veracruz encabeza los casos de gusano barrenador en humanos en 2026, con 69 contagios, según datos epidemiológicos oficiales

El estado de Veracruz se posiciona como el primer lugar nacional en casos de infección por gusano barrenador en humanos durante 2026, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Según el reporte más reciente, correspondiente a la semana 22 del año, se han registrado al menos 69 casos en la entidad, lo que representa más del 23 por ciento del total nacional de personas afectadas por esta plaga.

Estados con más casos

En la estadística nacional, Veracruz es seguido por Chiapas, con 49 casos, y Oaxaca, con 32, cifras considerablemente menores en comparación con el estado veracruzano.

El aumento resulta significativo si se compara con el año anterior, cuando la Secretaría de Salud reportó solo un caso en Veracruz de un total de 117 registrados en todo el país durante 2025.

A pesar de encabezar la lista de contagios, Veracruz no ha reportado defunciones en humanos por esta causa en lo que va del año. En contraste, Oaxaca y Yucatán han registrado una muerte cada uno asociada a esta infección.

¿Qué es el gusano barrenador?

La enfermedad es provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevecillos en heridas abiertas o cavidades del cuerpo, lo que puede generar infecciones graves tanto en humanos como en animales.

Ante esta situación, autoridades sanitarias han exhortado a la población a mantener medidas de higiene, atender de inmediato cualquier herida y acudir a servicios médicos en caso de sospecha de infección.

Además de los casos en humanos, Veracruz también se ubica entre los estados con mayor número de infecciones en ganado, ocupando el tercer lugar nacional con 4 mil 131 casos acumulados en 2026.

En este rubro, la entidad se encuentra por debajo de Chiapas y Oaxaca, pero por encima de Yucatán y Puebla.

Municipios más afectados

Los reportes indican que los municipios del sur de Veracruz concentran la mayor incidencia de casos, entre ellos Uxpanapa, Ozuluama, San Andrés Tuxtla, Las Choapas y Tierra Blanca.

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa y llaman a reforzar las medidas preventivas tanto en humanos como en actividades ganaderas.