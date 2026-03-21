Alarma en Veracruz: mueren seis tortugas en playas

La muerte de al menos seis tortugas marinas en playas de Veracruz ha encendido las alertas entre autoridades y ambientalistas, quienes no descartan que el derrame de hidrocarburo registrado en la zona esté vinculado con estos decesos.

El caso más reciente ocurrió en Boca del Río, donde fue localizada una tortuga joven de la especie carey sin vida, elevando a tres los hallazgos en ese municipio en menos de una semana.

De acuerdo con reportes oficiales, los otros casos se distribuyen en distintos puntos del estado, incluyendo tres ejemplares encontrados en Coatzacoalcos, en el sur de la entidad.

En todos los casos, ciudadanos alertaron a las autoridades tras detectar los cuerpos en la arena, lo que permitió la intervención de personal de Protección Civil y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Los restos fueron recolectados para realizar análisis que permitan determinar las causas de muerte.

Sospecha por derrame de hidrocarburo

El fenómeno ocurre en paralelo a la presencia de chapopote en costas veracruzanas, situación que ha afectado a diversas especies marinas. Reportes preliminares también indican la muerte de al menos dos delfines en la zona.

Hasta ahora, autoridades ambientales no han emitido un informe concluyente sobre la relación entre el derrame y la muerte de los animales, lo que ha generado preocupación entre habitantes y colectivos ambientalistas.

El gobierno estatal ha señalado que se trabaja en la limpieza de playas y que la mancha de hidrocarburo ha sido contenida en el mar con apoyo de instancias federales.

Datos oficiales apuntan a que el derrame habría sido provocado por un buque petrolero particular, aunque continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del incidente.

Mientras tanto, especialistas advierten que la exposición al chapopote puede ser altamente dañina para la fauna marina, lo que mantiene la preocupación por posibles nuevos casos en los próximos días.

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