Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
to_7559e60ec6
Nacional

Alarma en Veracruz: mueren seis tortugas en playas

Los otros casos se distribuyen en distintos puntos del estado, incluyendo tres ejemplares encontrados en Coatzacoalcos, en el sur de la entidad

  • 21
  • Marzo
    2026

La muerte de al menos seis tortugas marinas en playas de Veracruz ha encendido las alertas entre autoridades y ambientalistas, quienes no descartan que el derrame de hidrocarburo registrado en la zona esté vinculado con estos decesos.

El caso más reciente ocurrió en Boca del Río, donde fue localizada una tortuga joven de la especie carey sin vida, elevando a tres los hallazgos en ese municipio en menos de una semana.

De acuerdo con reportes oficiales, los otros casos se distribuyen en distintos puntos del estado, incluyendo tres ejemplares encontrados en Coatzacoalcos, en el sur de la entidad.

En todos los casos, ciudadanos alertaron a las autoridades tras detectar los cuerpos en la arena, lo que permitió la intervención de personal de Protección Civil y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

tortugaa.JPG

Los restos fueron recolectados para realizar análisis que permitan determinar las causas de muerte.

Sospecha por derrame de hidrocarburo

El fenómeno ocurre en paralelo a la presencia de chapopote en costas veracruzanas, situación que ha afectado a diversas especies marinas. Reportes preliminares también indican la muerte de al menos dos delfines en la zona.

Hasta ahora, autoridades ambientales no han emitido un informe concluyente sobre la relación entre el derrame y la muerte de los animales, lo que ha generado preocupación entre habitantes y colectivos ambientalistas.

El gobierno estatal ha señalado que se trabaja en la limpieza de playas y que la mancha de hidrocarburo ha sido contenida en el mar con apoyo de instancias federales.

tortuga.JPG

Datos oficiales apuntan a que el derrame habría sido provocado por un buque petrolero particular, aunque continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del incidente.

Mientras tanto, especialistas advierten que la exposición al chapopote puede ser altamente dañina para la fauna marina, lo que mantiene la preocupación por posibles nuevos casos en los próximos días.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26078817990700_33f22e3fff
Investigan muerte de mexicano en centro migratorio de EUA
cuba_sheinbaum_02d8d89dc5
Anuncia Sheinbaum otro envío de ayuda humanitaria a Cuba
post_DP_a8dbd57f1b
Avanza en un 88% limpieza por hidrocarburos en el Golfo
publicidad

Últimas Noticias

AP_26081741304217_e8ff4f2b6e
Emmanuel Grégoire gana elección para la alcaldía de París 
record_guiness_santa_catarina_8a19370a50
Logran Récord Guinness con limpieza masiva del Río Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_03_22_at_4_26_32_PM_cd0d3ba607
Arranca Adrián de la Garza temporada acuática en el Parque España
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×