Nacional

Vidulfo Rosales renuncia como abogado del caso Ayotzinapa

El abogado representante legalmente de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, anunció su renuncia a la defensa del caso

  • 21
  • Agosto
    2025

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, quien durante casi 11 años representó legalmente a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, anunció este jueves su renuncia a la defensa del caso y su salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.

En un comunicado difundido en internet, Rosales expresó que se retira “de la primera línea de la lucha social con la frente en alto”, convencido de haber contribuido en la defensa de los pueblos originarios y en la exigencia de justicia para los normalistas.

“Seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”, escribió.

El litigante aclaró que su decisión obedece a motivos personales y de salud, ya que la defensa de las familias requería “plena dedicación”, lo cual complicaba su situación médica.

En entrevista negó que su salida esté relacionada con una invitación a colaborar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque medios locales reportaron que podría unirse al equipo del ministro presidente Hugo Aguilar.

Rosales agradeció las enseñanzas obtenidas durante su paso por Tlachinollan y reiteró su compromiso con las comunidades indígenas: “Soy de una comunidad enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero. Toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte”.

El abogado afirmó que continuará con su proyecto de vida desde otra trinchera: “Decir que desde otra trinchera continuaremos en la lucha por la justicia y por los derechos humanos”.

La renuncia de Rosales se da a poco más de un mes de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El caso sigue sin resolverse, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido abrir nuevas líneas de investigación, transparentar archivos militares y garantizar que “hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca”.


