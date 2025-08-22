Cerrar X
El_seguimiento_es_el_mismo_Sheinbaum_ante_caso_de_Ayotzinapa_6d1f9f94bc
Nacional

'El seguimiento es el mismo': Sheinbaum ante caso de Ayotzinapa

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que la renuncia del abogado Vidulfo Rosales, no cambia relación con los familiares de Ayotzinapa

  • 22
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la renuncia del abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al caso, Vidulfo Rosales, no cambia la relación con las familias de los jóvenes desaparecidos desde 2014.

"El seguimiento es el mismo. Ellos definen sus representante jurídicos. Nosotros (el Gobierno) con quien tenemos comunicación es con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y seguimos trabajando", afirmó la presidenta en conferencia de prensa diaria.

Incluso informó que el próximo 4 de septiembre tiene previsto reunirse nuevamente con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos para discutir los avances del caso, en la víspera de cumplirse 11 años sin esclarecerse.

Esta será la primera reunión sin el abogado Rosales, quien ha acompañado y representado legalmente a los familiares de los jóvenes por más de una década.

Sheinbaum negó tener conocimiento de si Rosales se unirá al equipo del futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, pero subrayó que "la Corte es autónoma y el presidente toma sus propias decisiones".

El jueves, Rosales publicó un comunicado donde anunció su renuncia, tanto al caso Ayotzinapa, como al Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.

Aunque no reveló lo que hará en un futuro, medios locales reportaron que el defensor de derechos humanos se unirá al equipo de Hugo Aguilar, pero Rosales negó que su decisión tuviera que ver con una invitación para colaborar con la SCJN.

Rosales afirmó a medios que su renuncia al CDHM Tlachinollan se debió a motivos personales y de salud, y que la defensa de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa exigía “plena dedicación” lo que complicaba su situación médica.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

DD_Rkc_Mz_UQA_Avjk_H_18ca7f6747
India mantiene negociación de acuerdo comercial con EUA
AP_25235071275963_fabfaeef94
Corea del Norte acusa a Seúl de provocación en la frontera
wedfa_0dab44e7f7
Al menos dos muertos tras tormenta en Querétaro
publicidad

Últimas Noticias

zinc_nacional_e2220b37fd
Zinc Nacional regresa a operar tras cumplir norma ambiental
DD_Rkc_Mz_UQA_Avjk_H_18ca7f6747
India mantiene negociación de acuerdo comercial con EUA
Gz_Eei9_WYA_Ahq_O4_13858c2aec
Barcelona remonta al Levante con un gol sobre la hora
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×