'El seguimiento es el mismo': Sheinbaum ante caso de Ayotzinapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la renuncia del abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al caso, Vidulfo Rosales, no cambia la relación con las familias de los jóvenes desaparecidos desde 2014.

"El seguimiento es el mismo. Ellos definen sus representante jurídicos. Nosotros (el Gobierno) con quien tenemos comunicación es con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y seguimos trabajando", afirmó la presidenta en conferencia de prensa diaria.

Incluso informó que el próximo 4 de septiembre tiene previsto reunirse nuevamente con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos para discutir los avances del caso, en la víspera de cumplirse 11 años sin esclarecerse.

Esta será la primera reunión sin el abogado Rosales, quien ha acompañado y representado legalmente a los familiares de los jóvenes por más de una década.

Sheinbaum negó tener conocimiento de si Rosales se unirá al equipo del futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, pero subrayó que "la Corte es autónoma y el presidente toma sus propias decisiones".

El jueves, Rosales publicó un comunicado donde anunció su renuncia, tanto al caso Ayotzinapa, como al Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.

Aunque no reveló lo que hará en un futuro, medios locales reportaron que el defensor de derechos humanos se unirá al equipo de Hugo Aguilar, pero Rosales negó que su decisión tuviera que ver con una invitación para colaborar con la SCJN.

Rosales afirmó a medios que su renuncia al CDHM Tlachinollan se debió a motivos personales y de salud, y que la defensa de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa exigía “plena dedicación” lo que complicaba su situación médica.

