Vidulfo Rosales se integra a la SCJN como secretario de estudio

Vidulfo Rosales Sierra, exasesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, se incorporó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como secretario de estudios y cuenta en la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

De acuerdo con el portal oficial del máximo tribunal, Rosales Sierra percibirá un salario neto aproximado de 118 mil pesos mensuales y contará con prestaciones como seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida, conforme a la normatividad vigente que dejó la anterior SCJN.

Esta incorporación se da luego de que, el pasado 6 de septiembre, los nuevos ministros anunciaran la reducción de salarios para altos mandos, quienes “gozarán de seguridad social a través del Issste”.

El 20 de agosto, Rosales renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y dejó la representación legal de las familias de los 43 normalistas, tras 24 años de trabajo en la organización y en defensa de campesinos, mujeres víctimas de tortura y policías comunitarios de Guerrero.

El litigante reconoció haber conversado con el ministro Hugo Aguilar Ortiz sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, asegurando que su nuevo cargo permitirá avanzar en estos temas dentro de la Corte.

En una carta fechada el 19 de agosto, Rosales expresó que se retira de la “primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.

