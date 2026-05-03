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Vinculan a proceso a Jorge Armando 'N' alcalde de Tlalnepantla

El caso se mantiene bajo seguimiento, debido a la naturaleza de los delitos investigados, los cuales implican afectaciones a menores de edad.

  • 03
  • Mayo
    2026

El alcalde de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando "N", fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de abuso y corrupción de menores, informó la Fiscalía estatal tras la audiencia inicial.

De acuerdo con las autoridades, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación, por lo que el funcionario deberá enfrentar el proceso judicial bajo las medidas cautelares que se le impusieron.

¿Por qué fue vinculado a proceso el alcalde?

La Fiscalía detalló que los hechos que se le imputan están relacionados con conductas que habrían puesto en riesgo a menores de edad, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que permitieron al juez considerar viable la vinculación a proceso, etapa en la que se profundizará en las indagatorias.

Proceso judicial continuará con investigación complementaria

El juez fijó un plazo para la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán aportar más pruebas para fortalecer sus argumentos.

Asimismo, se establecieron medidas cautelares para garantizar la comparecencia del imputado durante el desarrollo del proceso.

Autoridades mantienen seguimiento al caso

La Fiscalía estatal señaló que el caso se mantiene bajo seguimiento, debido a la naturaleza de los delitos investigados, los cuales implican afectaciones a menores de edad.

En tanto, se reiteró que la investigación continuará conforme a derecho y respetando el debido proceso.


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