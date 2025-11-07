Cerrar X
large_EH_UNA_FOTO_5ac7fe03ce_0f568ebcfe
Nacional

Vinculan a seis expolicías por tortura en CDMX

Presuntamente, estas seis personas agredieron a la víctima hasta provocarle severas lesiones para obtener información sobre un caso

  • 07
  • Noviembre
    2025

Autoridades vincularon a proceso a seis personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura este viernes, en la Ciudad de México.

Estas personas identificadas como Juan “N”, Maricruz "N", Benito "N", Erick "N", Ricardo "N" y Yessica “N”; fungieron como servidores públicos de la extinta Policía Federal.

Los hechos ocurrieron durante la detención de una persona, a la cual, le causaron diversas lesiones graves con el fin de que proporcionara información sobre una investigación en curso.

Agentes del Ministerio Público aportaron los datos de prueba suficientes para demostrar su probable responsabilidad y obtener dicha vinculación a proceso. 

El juez encargado estableció la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.


