Vinculan a posibles narcomenudistas que operaban en CDMX y Edomex

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a seis posibles integrantes de un grupo criminal dedicado a la venta de droga en Ciudad de México y Estado de México.

Esto ocurrió después de que cuatro hombres y dos mujeres fueran detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Marina (Semar) durante el cateo simultáneo de tres inmuebles en la Ciudad de México y Texcoco, Estado de México.

Al revisar estos tres sitios, las autoridades federales lograron asegurar diversas dosis de droga, armas de fuego, cartuchos, cargadores, teléfonos celulares, así como motocicletas, un vehículo, dinero en efectivo, entre otros objetos del delito.

A raíz de esto, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba para obtener la vinculación de proceso en contra de estas personas.

¿De qué se les acusa a cada uno de los detenidos?

Con las pruebas presentadas, apuntan a que Celia "N", Mario "N" y Viridiana "N" como presuntos partícipes de posesión de clorhidrato de cocaína, marihuana y clorhidrato de metanfetamina, así como de arma de fuego y de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por otra parte, Andrés "N" y David "N" se les acusa de delitos contra la salud, en posesión de drogas para fines de comercio de cocaína, marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

Por último, a Jorge "N" se le acusa de su probable participación en un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, además de posesión de armas de fuego.

Por ello, se determinó que se les impondría la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Aseguran otra unidad con combustible sospechoso en Coahuila

Las acciones de vigilancia en las carreteras de Coahuila continúan dando resultados. Autoridades aseguraron un nuevo camión que transportaba combustible de presunta procedencia irregular, cuando circulaba con dirección hacia la Comarca Lagunera. La unidad fue detectada durante labores de supervisión y posteriormente puesta a disposición de las instancias competentes.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran otra unidad con combustible sospechoso en Coahuila

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