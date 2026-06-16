Vinculan a tres por posesión de armas de fuego en Matamoros

Autoridades federales vincularon a proceso a tres hombres por su presunta participación en delitos relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se presentaron las pruebas contundentes para dictar la vinculación a proceso para las tres personas identificadas como Juan "N", César "N" y Enrique "N" luego de ser aprehendidos hace casi una semana.

De acuerdo con las autoridades, estos presuntos delincuentes fueron detenidos el 10 de junio por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones del ejido Guadalupe, Matamoros, cuando se encontraban en posesión de:

Tres armas

Cuatro cargadores

102 cartuchos de diferentes calibres

Tres chalecos balísticos

111 artefactos ponchallantas

Un vehículo

Aunque intentaron emprender la huida al notar la presencia de los elementos, fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Cae 'El 24' junto a 10 presuntos delincuentes en Sinaloa

Autoridades federales dieron a conocer que al menos 11 presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos tras efectuar diversos operativos en distintos puntos del estado de Sinaloa, incluido Iván "N", alias "El 24".

El Gabinete de Seguridad dio a conocer la captura de estos supuestos delincuentes identificados como generadores de violencia para asegurar armamento.

Aquí te presentamos la nota completa: Cae 'El 24' junto a 10 presuntos delincuentes en Sinaloa

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