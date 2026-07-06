Recordemos que su detención fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este 25 de junio

Inicio / Nacional / Vinculan a 'Sierra 1' por muerte de líder mezcalero en Michoacán

Autoridades vincularon a proceso a Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1" por su presunta responsabilidad en diversos delitos, incluido el homicidio de un líder mezcalero en Michoacán.

La resolución del juez de control encargado detalla que este hombre es acusado de delitos relacionados con lesiones calificadas en agravio de dos personas.

Por esta razón, se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que se mantendrá recluido en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”.

Cabe destacar que el imputado optó por no rendir declaración, por lo que su defensa decidió no presentar las pruebas.

Además, se fijó un plazo de tres meses para llevar a cabo el cierre de la investigación complementaria.

Recordemos que su detención fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este 25 de junio.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

De acuerdo con el funcionario, aunque "Sierra 1" consiguió escapar de las autoridades en al menos dos ocasiones, seguía siendo buscado por el asesinato de un productor mezcalero en Morelia.

La detención fue resultado de un cateo realizado en un inmueble de la capital michoacana, operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Guardia Nacional.