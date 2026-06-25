Cae 'Sierra 1' en Michoacán, revela García Harfuch

Aunque este objetivo prioritario evadió en por lo menos dos ocasiones a las autoridades, continuaba con la orden de aprehensión vigente

Autoridades federales detuvieron a Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1", señalado como objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en Morelia, Michoacán.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que a este hombre se le atribuyen delitos relacionados con extorsiones, homicidio y secuestro.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

Aunque "Sierra 1" evadió en por lo menos dos ocasiones a las autoridades, continuaba con la orden de aprehensión vigente al ser relacionado con el asesinato de un productor mezcalero en Morelia, detalló García Harfuch.

Su captura se derivó del cateo de un inmueble en Morelia

Su captura se derivó tras el careo de un inmueble donde la Secretaría de Seguridad de Michoacán junto con la Fiscalía del Estado encabezaron la operación, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN).

En el sitio se encontraron armas de alto poder y droga, así como una mujer, quien también fue detenida. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.