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Vinculan a 'El Kakama' por homicidio de estudiante en Edomex

Las indagatorias señalan que se encontraba a bordo de una motocicleta cuando disparó contra las víctimas, provocando la muerte de una de ellas

  • 31
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que José Luis “N”, alias “El Kakama”, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, además de ser investigado por su presunta relación en el asesinato de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos por los que fue vinculado ocurrieron el pasado 10 de marzo en un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Norte, donde el imputado y otro sujeto arribaron a bordo de una motocicleta portando un arma de fuego.

Las indagatorias señalan que ambos habrían disparado contra las víctimas, provocando la muerte de una de ellas, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica. Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron del lugar.

Tras reunir los elementos de prueba, la FGJEM solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, quien fue ingresado a un centro penitenciario de la región.

Un juez determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 116 años y seis meses de prisión.

Relación con caso de estudiante

La fiscalía mexiquense también informó que el imputado podría estar relacionado con la agresión y muerte de un estudiante de la FES Cuautitlán, ocurrida el 9 de abril en la colonia San Mateo Ixtacalco, en Cuautitlán Izcalli.

Según las investigaciones, la víctima fue atacada con arma de fuego durante un presunto asalto para despojarlo de sus pertenencias.

En ese contexto, se identificó que el estudiante Joel Ulises Cristóbal Castillo, de la Licenciatura en Administración, falleció tras ser baleado en las inmediaciones del plantel universitario, en el poblado de San Sebastián Xala.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la posible participación del detenido en este caso y esclarecer los hechos.


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