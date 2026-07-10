Familia del pato Merlín estrena casa propia en Ciudad de México

Claudia Sheinbaum anunció que la familia del famoso pato Merlín ya cuenta con una vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI)

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La familia del pato Merlín, personaje que se volvió viral durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya cuenta con una vivienda en la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde sostuvo un enlace con Karla Ivette Gómez López, propietaria de la popular mascota.

Explicó que el apoyo surgió después de que la familia le planteara la necesidad de acceder a una vivienda propia.

"Cuando le pregunté qué necesitaban, Karla me dijo que una casa para pagar. Que no la quería de regalo, sino una oportunidad de tener una vivienda del Bienestar", relató Sheinbaum.

Vivían en un local

Durante la transmisión, Karla Gómez reveló que su familia enfrentaba una situación complicada de vivienda.

"Nosotros antes de conocerla vivíamos en un local. No decíamos esto por temor a que nos lo pudieran quitar, entonces siempre decíamos que vivíamos en una casa cuando esto no era cierto", contó.

Detalló que compartió fotografías de las condiciones en las que vivían y posteriormente recibió respuesta de las autoridades.

"Un día Dios me la puso en el camino y le comenté la situación. Nos dijo que nos iba a ayudar y así sucedió", afirmó.

Accedieron a un crédito de vivienda

La titular del Poder Ejecutivo federal detalló que, tras coordinar esfuerzos con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la familia realizó los trámites correspondientes para incorporarse al programa habitacional.

Además, precisó que no se trató de una entrega gratuita, sino del acceso a una vivienda mediante un esquema de crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).