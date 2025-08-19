Cerrar X
Nuevo León

Vuelca vehículo en Paso Deprimido Lázaro Cárdenas; hay heridos

Una volcadura en el Paso Deprimido Lázaro Cárdenas de Monterrey dejó a varias personas lesionadas; Protección Civil atendió el incidente

  • 19
  • Agosto
    2025

Un accidente vial que ocurrió la mañana de este martes dejó a varias personas lesionadas.

El incidente tuvo lugar en el Paso Deprimido Lázaro Cárdenas, a la altura del puente peatonal Praga, en la colonia Las Brisas 6.

Dicho reporte se recibió a las 10:13 horas, movilizando de inmediato a la unidad 02/07 de Protección Civil Nuevo León, que se trasladó al lugar para brindar auxilio a los afectados.

La dependencia informó que aún se encuentra pendiente la extensión de más detalles sobre el número exacto de lesionados y el estado de salud de los involucrados.

Cabe señalar que Protección Civil mantuvo cerrado parcialmente el paso mientras se realizaban las labores de rescate y aseguramiento de la zona, para garantizar la seguridad de los automovilistas y peatones.

 


