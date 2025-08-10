Familia de Cd. Victoria vuelca en Hualahuises; hay cinco heridos

Una familia originaria de Ciudad Victoria resultó gravemente herida la tarde de este domingo después de que el vehículo en el que regresaban desde Monterrey perdiera el control, saliera de la carretera y volcara en varias ocasiones.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 176 de la carretera a Monterrey, en el municipio de Hualahuises.

Tres de los ocupantes salieron proyectados y quedaron tendidos en el camellón central, mientras que dos mujeres permanecieron atrapadas entre los fierros retorcidos.

Elementos de Protección Civil del estado y Bomberos de Linares utilizaron herramientas hidráulicas para cortar las puertas del lado derecho y liberar a las víctimas atrapadas.

En total, cinco personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, una de ellas con un probable trauma craneoencefálico.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Mari Cruz García Fuentes, 63 años; Loreto Israel Montoya, 47 años; Griselda García Ríos, 52 años; Martín Adolfo Valdez García, 20 años y Armandina García Ríos, 46 años.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

