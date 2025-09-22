Cerrar X
'Yo no lo llamaría huachicol de agua': Sheinbaum

Tras una entrevista a un miembro de la CONAGUA, la mandataria detalló que su administración ya revisó el 90% de las concesiones registradas en el país

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Comisión Nacional del Agua ya revisó el 90% de las concesiones registradas en el organismo.

De acuerdo con una entrevista, el Subsecretario de Comisión Nacional del Agua, Mauricio Rodríguez, detalló que 52 mil concesiones con huachicol de las 300 mil registradas son utilizadas para campos de golf, mobiliarios y parques acuáticos.

Ante esto, la mandataria aseguró que el agua es un derecho que se encuentra estipulado en la Constitución Mexicana, pero que se puede concesionar para uso público y privado.

Destacó que la documentación que sustentaba la existencia de dichas concesiones fueron quemadas durante el incendio ocurrido en el último piso del organismo en 2019. 

Sin embargo, reveló que distintos empresarios, agricultores y productores han colaborado de manera significativa con este proceso. Sin embargo, recalcó que existen distintas irregularidades con empresas privadas.

Sheinbaum Pardo también destacó el trabajo del subsecretario de la Comisión:

"Todo esto es uno de los trabajos que ha estado haciendo la Conagua de manera importante y la verdad es que Mauricio (González) ha estado haciendo un trabajo excepcional".

Aunque mencionó que no se han encontrado ex presidentes relacionados con alguna concesión, recordó que el caso del ex gobernador de Chihuahua.

Se descubrió que Javier Duarte, ex mandatario estatal, construyó de manera ilegal una presa en su propiedad para acaparar una gran cantidad del vital líquido con el objetivo de distribuirla para otros usos.

Se enfocarán en los casos en que se estipula que el agua será utilizada para algún objetivo, y realmente su destino es otro.


