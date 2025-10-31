2025 es el mejor año de los últimos 15: Samuel García

El gobernador Samuel Alejandro García afirmó que se reportó una disminución del 33% en homicidios durante este mes de octubre.

Durante la conferencia de prensa del Nuevo León Informa, el mandatario estatal afirmó que los delitos disminuyeron desde que se consolidó el grupo de coordinación metropolitana.

"Hemos logrado pacificar 10 años progresivos de la inseguridad. Este equipo que arrancó de octubre del año pasado. Iniciamos con 116 [...] Hoy estamos con 39" explicó García Sepúlveda.

El gobernador informó que se disminuyó un 54% con respecto a lo registrado en 2024. Mientras que en comparación con 2011, de registrar 1729 cayó a 625 de delitos.

Aseguró que el grupo se propuso seguir con las inversiones en inteligencia para continuar reduciendo las cifras de delitos.

García Sepúlveda informó que para el 2026, se comprometió en mejorar las condiciones económicas para todas aquellas instituciones de seguridad, incluyendo sus titulares "porque se lo merecen".

Destacó las inversiones históricas que se realizarán para Fuerza Civil, así como el contar con hasta 7,000 elementos para el Mundial 2026, debido a que Nuevo León será sede oficial.

"Son más de 30,000 millones de pesos en inversión pública en lo que es hoy la mejor policía pública de México" explicó.

Así mismo, aseguró que se tendrán mayor colaboración de las fuerzas federales para blindar, por medio de instalaciones, la seguridad en el estado.

"Tanto el Ejército como la Guardia Nacional siguen invirtiendo en Nuevo León. Así como el regimiento de Cerralvo, viene uno para Galeana. Así como los batallones de Guardia Nacional que tenemos ya en la ciudad, viene otro para Doctor Arroyo." afirmó el gobenador.

El mandatario estatal afirmó que Nuevo León tiene un 5% de crecimiento, considerado el de mayor aumento de Latinoamérica. Aunado con las inversiones en movilidad, se dará lugar a uno de los mejores "eventos del mundo".

