México, imán de turistas: crece 8% llegada de visitantes

En mayo de 2026 ingresaron 8.36 millones de personas, un avance de 5.29% respecto al mismo mes de 2025 y el mayor registro para un mes de mayo

México mantiene el atractivo para los viajeros internacionales.

Durante los primeros cinco meses de 2026 ingresaron al país 42.87 millones de visitantes, cifra que representó un crecimiento anual de 8.81% frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor acumulado para un lapso enero-mayo desde que existen registros.

De acuerdo con datos del Inegi analizados por Grupo Financiero Base, aunque el flujo de visitantes continuó al alza, el ritmo de crecimiento fue menor al observado un año antes, cuando el incremento anual alcanzó 14.22 por ciento.

Arribo de visitantes mantiene una tendencia positiva

En mayo ingresaron 8.36 millones de personas, un avance de 5.29% respecto al mismo mes de 2025 y el mayor registro para un mes de mayo.

Asimismo, el reporte señala que los excursionistas internacionales representaron el 53.09% del total de visitantes en mayo, mientras que los turistas internacionales concentraron el 46.91 por ciento.

Esta composición implica que la mayoría de los visitantes entra y sale del país el mismo día, lo que limita el gasto promedio al tener una estancia más corta.

Derrama económica muestra una ligera caída

En materia de derrama económica, el gasto total de los visitantes internacionales durante mayo fue de 2,610 millones de dólares, una disminución anual de 0.33%, mientras que el gasto medio por visitante se ubicó en 312.27 dólares, con una caída de 5.34%, reflejando que, pese al mayor flujo de viajeros, el consumo por persona continúa mostrando debilidad.