Su detención ocurre después del ataque armado contra elementos de Fuerza Civil ocurrido el año pasado en la parte alta de la colonia Independencia

Inicio / Nuevo León / Cae “Chino Payaso”; ligado con ataque contra Fuerza Civil en 2025

Óscar “N”, alias “Chino Payaso”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León y presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Bahía de Banderas, Nayarit, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la detención fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación.

Lo relacionan con drogas, armas y lavado de dinero

De acuerdo con las autoridades, “Chino Payaso” es señalado como uno de los principales responsables de la violencia en la entidad, al estar relacionado con la distribución de droga, tráfico de armas y operaciones de lavado de dinero.

Además, se le atribuye el abastecimiento de armamento a diversas células delictivas, así como agresiones contra autoridades, bloqueos e incendios registrados en la entidad.

Lo señalan por ataque contra elementos de Fuerza Civil

Su detención ocurre después del ataque armado contra elementos de Fuerza Civil ocurrido el año pasado en la parte alta de la colonia Independencia, en Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto líder criminal fue identificado como el principal responsable de la emboscada registrada cuando policías estatales realizaban un patrullaje en la zona y fueron atacados por un grupo de hombres armados.

Como resultado de esa agresión, dos oficiales de Fuerza Civil resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Información policial también vincula a “Chino Payaso” con diversas actividades delictivas en el sur de Monterrey.